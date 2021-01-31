  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:19
220
Butenko
Код вставки плеера

Видео: на Пионерской площади снова задерживают участников несанкционированного протеста

0 0

Канал Piter.TV публикует кадры, снятые на подходе к зданию ТЮЗа. Именно здесь организаторы акции объявили точку "финального сбора".

В Петербурге подходит к концу массовая несанкционированная протестная акция. Несмотря на то, что Штаб Навального объявил о завершении шествия, в городе продолжаются как выступления оппозиции, так и задержания со стороны силовиков.

В том числе, ряд СМИ и телеграм-каналов сообщает о жестких задержаниях и даже возможных избиениях петербуржцев. Канал Piter.TV публикует кадры задержаний, которые наш корреспондент снял во время движения колонны оппозиции от Мариинского дворца к Пионерской площади. Напомним, что именно в этом месте началось и завершилось протестное шествие 31 января 2021 года. 

Среди сообщений, требующих особого внимания - информация о молодом человеке без сознания, лежащем в окружении силовиков у Пионерской площади.

Кроме того, в социальных сетях отдельно обсуждают "попавшую в окружение" группу оппозиционеров на углу Подъездного переулка и Марата. 

Видео: Piter.TV

Теги: алексей навальный, пионерская площадь, протесты в спб, тюз
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии