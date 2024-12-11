В Петербурге внесли изменения в градостроительное законодательство

Корректировки были разработаны Комитетом по градостроительству и архитектуре для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными требованиями.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга одобрили в третьем чтении поправки сразу в три ключевых закона, регулирующих градостроительную деятельность города. Изменения коснулись порядка проведения общественных обсуждений, подготовки документации по планировке территорий и организации комплексного развития инфраструктуры. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Корректировки были разработаны Комитетом по градостроительству и архитектуре для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными требованиями. В частности, уточнен порядок проведения общественных обсуждений при реализации строительных проектов.

Также были четко разграничены полномочия между городским парламентом и правительством Санкт-Петербурга в вопросах планирования коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре