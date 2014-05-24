Личный досмотр в школах Петербурга станет законным

Депутаты разрешат обыскивать учеников после трагедий в школах.

В Северной столице парламентарии намерены усовершенствовать законодательство в сфере охраны здоровья и безопасности детей. В повестке дня рабочего совещания комиссии по вопросам правопорядка значится обсуждение новых правил проведения личного досмотра в образовательных учреждениях.

Встреча депутатов запланирована на ближайшее время. Ключевой темой станет вопрос о наделении конкретных лиц полномочиями осуществлять проверку вещей и личных вещей учащихся. Инициатива направлена на урегулирование процедуры, которая сегодня вызывает множество споров.

Поводом для пересмотра действующих норм послужила печальная статистика происшествий в школах. В декабре прошлого года в подмосковном Одинцово произошла трагедия: пятнадцатилетний подросток нанес смертельные ножевые ранения ученику четвертого класса. В Петербурге также зафиксирован случай нападения: девятиклассник ранил учительницу математики, после чего нанес увечья самому себе.

Фото: Piter.TV