ЗакС принял закон о защите памяти жертв геноцида советского народа

Полномочия по поиску захоронений погибших в годы войны официально разграничили.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в окончательном чтении приняли региональный закон, регулирующий вопросы увековечивания памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Документ утвержден в ходе заседания 18 февраля, сообщает пресс-служба ЗакСа.

Основная цель закона — четкое распределение обязанностей между парламентом и городским правительством в сфере поиска, сохранения и благоустройства захоронений ленинградцев, погибших в период фашистской блокады и признанных жертвами геноцида.

Как напомнил спикер ЗакСа Александр Бельский, основанием для документа стали судебные решения 2022 года. Тогда Санкт-Петербургский городской суд и Ленинградский областной суд юридически признали блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Выводы судов базировались на архивных материалах, свидетельствах очевидцев и заключениях историков.

Судебные инстанции окончательно зафиксировали масштаб трагедии. Общее число погибших в блокаду составило не менее 1,93 млн человек, из которых свыше 200 тыс. — дети. Также была установлена коллективная ответственность нацистов и их пособников и подтверждена беспрецедентная жестокость совершенных преступлений. Принятый закон призван систематизировать работу по сохранению памяти о погибших.

