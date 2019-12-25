ЗакС поддержал ограничение прав управляющих компаний в первом чтении

Управляющим компаниям хотят запретить влиять на смену способа управления.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении федеральную инициативу, направленную на ограничение прав управляющих компаний при проведении общих собраний собственников.

На заседании городского парламента депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет для управляющих компаний инициировать общее собрание собственников по вопросу выбора или смены способа управления многоквартирным домом.

Авторы инициативы указали, что действующая норма позволяет управляющим компаниям использовать право созыва собраний в собственных интересах. По словам парламентариев, в таких случаях организации стремятся сохранить статус управляющей и инициируют собрания для принятия выгодных для себя решений. Он привел пример ситуаций, когда собственники жилья уже провели собрание и приняли решение о смене управляющей компании, однако до завершения проверки документов Государственной жилищной инспекцией действующая УК организует новое собрание, результаты которого оказываются в ее пользу.

По мнению специалистов, лишившись формального права инициировать собрание по вопросу выбора управляющей компании, УК смогут договориться с одним из собственников о созыве общего собрания в нужный момент. Законопроект был поддержан депутатами единогласно. После рассмотрения в Законодательном собрании инициативу направят в Государственную думу для дальнейшего обсуждения.

Фото: ЗАКС