Петербургский суд отправил депутата Максима Резника под домашний арест

Срок меры – 16.08.2021.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил депутата Законодательного собрания города Максима Резника под домашний арест. Он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Об этом вечером 18 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Однако депутат настаивал на подписке о невыезде.

Судом было удовлетворено ходатайство защиты о приобщении к материалам личных поручительств от Вячеслава Макарова, Надежды Тихоновой, Льва Лурье, Александра Сокурова и т.д, – говорится в сообщении.

Кроме того, в суде мать депутата рассказала, что её сын никогда не употреблял наркотики, поскольку "Резник образованный, умный и нижайший сын".

Адвокат пояснил, что аргументы матери – лишь домыслы. Поэтому предложил в качестве меры залог в размере 500 тыс. рублей. Прокурор поддержал следователя.

Накануне к Резнику нагрянули с обысками, после чего отвезли на допрос. В марте 2021-го года был арестован его дальний родственник.

Фото и видео: объединённая пресс-служба судов Петербурга