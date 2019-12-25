Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поручился за Максима Резника

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поручился за депутата Максима Резника, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" с заседания в Октябрьском районном суде.
Отметим, что практически на каждом из последних пленарных заседаний в ЗакСе Макаров отключал Резнику микрофон во время выступления, но все же оказал поддержку.
Также личные поручительства подписали Борис Вишневский, Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Марина Шишкина, Нэлли Вавилина и несколько деятелей искусства.
Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина отметила на своей странице в "ВКонтакте", что не все оппозиционные депутаты поддержали коллегу.
Максим Резник выступает против домашнего ареста, так как это поставит крест на его работе. Просить избрать подписку о невыезде.
Ранее Piter.TV рассказал о ситуации с депутатом.
Фото: пресс-служба ЗакСа СПб
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