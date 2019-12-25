Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поручился за Максима Резника

Следствие требует избрать для депутата домашний арест. Тогда он не сможет выполнять свою депутатскую работу в полном объеме.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поручился за депутата Максима Резника, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" с заседания в Октябрьском районном суде.

Отметим, что практически на каждом из последних пленарных заседаний в ЗакСе Макаров отключал Резнику микрофон во время выступления, но все же оказал поддержку.

Также личные поручительства подписали Борис Вишневский, Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Марина Шишкина, Нэлли Вавилина и несколько деятелей искусства.

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина отметила на своей странице в "ВКонтакте", что не все оппозиционные депутаты поддержали коллегу.



Максим Резник выступает против домашнего ареста, так как это поставит крест на его работе. Просить избрать подписку о невыезде.

Ранее Piter.TV рассказал о ситуации с депутатом.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб