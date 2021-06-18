Следствие просит избрать депутату Максиму Резнику домашний арест

Парламентарию предъявили обвинение по статье о незаконном приобретении наркотических средств. Он не признал свою вину.

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы дела об избрании меры пресечения депутату Законодательного собрания Максиму Резнику. Следствие просит назначить ему домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходатайстве ГСУ СК по Петербургу говорится о том, что в марте 2021-го года было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или распространение наркотических средств. В ходе расследования было установлено, что Резник приобрел для личного пользования марихуану массой 18.2 г. У кого и когда — не установлено.

Не позднее 14 часов 30 минут 09.03.2021 Резник проследовал на набережную канала Грибоедова, д. 144, пом. 4-Н, где продолжил незаконно хранить при себе наркотическое средство до прибытия сотрудников полиции для обыска. Далее Резник оставил наркотическое средство на столе и скрылся с места преступления. говорится в сообщении.

Сегодня, 18 июня, депутату предъявили обвинение по статье о незаконном приобретении наркотиков. Он не признал свою вину.

СК считает, что Максим Резник может оказывать давление на свидетелей, уничтожить доказательства, поэтому ему нужно назначить домашний арест до 17-го августа и запретить с кем-либо общаться, кроме защитников и близких родственников.

Накануне к Резнику нагрянули с обысками, после чего отвезли на допрос. В марте 2021-го года был арестован его дальний родственник.

Видео и фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга