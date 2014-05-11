К Максиму Резнику нагрянули с обысками

Причина обысков пока не известна, Резник не выходит на связь.

У депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника и его родственников проходят обыски. Информация об этом появилась в Telegram-канале парламентария 17-го июня.

С обысками нагрянули в квартиру Резника, квартиру его мамы и на дачу. Причина проведения оперативно-следственных действий не известна.

По словам адвоката Евгении Литвиновой, депутат не выходит на связь. Она считается, что обыски — это "очередная попытка не дать Резнику участвовать в выборах", написала Литвинова в Facebook.

Напомним, у дальнего родственника депутата арестовали в рамках возбужденного уголовного дела о наркотиках. Максим Резник проходил по делу в качестве свидетеля.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб