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К Максиму Резнику нагрянули с обысками
Сегодня, 11:22
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К Максиму Резнику нагрянули с обысками

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Причина обысков пока не известна, Резник не выходит на связь.

У депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника и его родственников проходят обыски. Информация об этом появилась в Telegram-канале парламентария 17-го июня.

С обысками нагрянули в квартиру Резника, квартиру его мамы и на дачу. Причина проведения оперативно-следственных действий не известна.

По словам адвоката Евгении Литвиновой, депутат не выходит на связь. Она считается, что обыски — это "очередная попытка не дать Резнику участвовать в выборах", написала Литвинова в Facebook.

Напомним, у дальнего родственника депутата арестовали в рамках возбужденного уголовного дела о наркотиках. Максим Резник проходил по делу в качестве свидетеля. 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб 

Теги: максим резник, обыск
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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