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В Петербурге экс-депутата Резника оштрафовали за дискредитацию армии
Сегодня, 19:55
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В Петербурге экс-депутата Резника оштрафовали за дискредитацию армии

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Как рассказали в суде, Резник не присутствовал на заседании.

Экс-депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника оштрафовали на 30 тыс. рублей. Об этом 27 февраля рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как рассказали в суде, Резник не присутствовал на заседании. Как пишет "Фонтанка", минувшей осенью он уехал из России. В середине февраля стало известно, что дело экс-депутата будет рассматривать Василеостровский районный суд. Резника обвиняли в дискредитации ВС РФ.

Ранее лжеминеры атаковали суды Петербурга. В 14:30  мероприятия по обследованию судов были завершены.

Фото: Piter.tv
 

Теги: резник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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