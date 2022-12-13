В Петербурге экс-депутата Резника оштрафовали за дискредитацию армии

Как рассказали в суде, Резник не присутствовал на заседании.

Экс-депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника оштрафовали на 30 тыс. рублей. Об этом 27 февраля рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как рассказали в суде, Резник не присутствовал на заседании. Как пишет "Фонтанка", минувшей осенью он уехал из России. В середине февраля стало известно, что дело экс-депутата будет рассматривать Василеостровский районный суд. Резника обвиняли в дискредитации ВС РФ.

Ранее лжеминеры атаковали суды Петербурга. В 14:30 мероприятия по обследованию судов были завершены.

Фото: Piter.tv

