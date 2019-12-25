Омбудсмен Петербурга попросил не нарушать права Максима Резника

Депутат не может подать документы для участие в выборах.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александров Шишлов вступился за депутата Максима Резника, которому следователь не разрешил покидать квартиру. Как следствие — Резник не может подать документы на участие в выборах в ЗакС.

Шишлов обратил внимание на то, что тем самым следователь нарушил статью 32 Конституции РФ. В ней говорится о праве участвовать в выборах. Подобный прецедент был в 2015-м году, тогда Конституционный суд РФ подтвердил, что человек, находящийся под домашним арестом, может пользоваться услугами нотариуса.

Воспрепятствование реализации права лиц, находящихся под домашним арестом, быть избранными в органы государственной власти не соответствует требованиям Конституции Российской Федерации. Александр Шишлов, омбудсмен Петербурга.

Уполномоченный просит СК и прокуратуру восстановить избирательные права Резника.

Напомним, депутата обвиняют в незаконном приобретении наркотиков. Мужчина считает дело сфабрикованным. Он намерен участвовать в выборах, но для этого нужно будет покинуть квартиру или встретиться с нотариусом. Следователь это делать запретил.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб