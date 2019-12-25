Депутату нужно собрать около 5 тыс. подписей петербуржцев, проживающих в округе №21.

Максим Резник примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Информация об этом 4-го июля появилась в его Telegram-канаде.

Со словам матери депутата, Резник огорчен решением партии "Яблоко", которая не будет выдвигать его на выборы в ЗакС Петербурга. Напомним, что парламентарий находится под домашним арестом и не может пользоваться средствами связи.

Всегда старался проявлять солидарность с теми, кого прессует карательный режим, и сам на неё рассчитывал, обращаясь к "Яблоку" с просьбой о выдвижении. Максим Резник, депутат петербургского парламента.

Теперь Резнику необходимо собрать подписи 5008 петербуржцев, которые зарегистрированы в округе №21 Московского района. В него входят МО "Звездное", "Гагаринское", "Купчино".

Процесс будет непростым, так как для подачи документов депутату нужно будет покинуть квартиру или встретиться с нотариусом. Для этого нужно получить разрешение следователя. Помощники Резника надеются, что это удастся сделать в ближайшие дни.

По версии следствия, Максим Резник приобрел для личного пользования марихуану массой 18.2 г. Было возбуждено уголовное дело по незаконному обороту наркотиков.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб