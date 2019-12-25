В Петербурге "Яблоко" отказалось выдвигать в ЗакС Резника и Фатьянову

На федеральному уровне кандидатов не согласовали.

Федеральный Политический Комитет "Яблока" утвердил список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Максима Резника и Ирины Фатьяновой в них не оказалось. Список представила пресс-служба партии.

Общегородской список возглавили действующий депутат Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов и руководитель его аппарата Ольга Штанникова.

Вместо экс-координатора штаба Навального в Петербурге (признан в России экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой по одномандатному избирательному округу №3 пойдет юрист Ксения Михайлова. Кандидатуру Фатьяновой предложило региональное отделение, но не согласовал федеральный комитет.

Депутат Максим Резник ранее баллотировался по округу №21. В партии выбрали депутата МО "Литейный округ" Софью Чистякову. Сейчас парламентарий находится под домашним арестом по обвинению в приобретении наркотиков.

В Государственную Думу кандидаты были выдвинуты по 8 петербургским одномандатным округам.

Напомним, выборы пройдут 17-19 сентября.

Фото: сайт "Яблока"