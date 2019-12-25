Экс-глава штаба Навального* в Петербурге пойдет в ЗакС от партии "Яблоко"

Ирина Фатьянова будет выдвигаться по округу №3, как и планировала ранее.

Федеральное бюро партии "Яблоко" рекомендовало список кандидатов на выборы в Государственную думу и Законодательное собрание по городским округам. По округу №3 в Петроградском районе будет выдвигаться бывшая координатор штаба Навального* (штабы признаны экстремистскими организациями) в Петербурге Ирина Фатьянова. Об этом 29-го июня сообщила пресс-служба партии.

Действующий депутат ЗакСа Борис Вишневский будет баллотироваться в Госдуму по Центральному одномандатному избирательному округу, в городской парламент — по округу №2 (Центральный район).

Часть кандидатов являются депутатами в муниципальных округах — Евгений Гусаров (МО "Семеновский"), Александр Гребенкин (МО "Гражданка"), Любовь Дюве (МО "Поселок Парголово"), Николай Громов (МО "Шувалово-Озерки"), Владимир Федин (МО "Морской"), Дмитрий Горохов (МО "Народный"). Также в списке есть бывший депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева. Ее лишили мандата по просьбе губернатора Александра Беглова из-за недочетов в декларации доходов.

По нескольким округам (№№ 18, 21) кандидатов пока не выбрали. Их определит федеральное бюро партии. Со всеми претендентами можно ознакомиться на сайте "Яблока" в Петербурге.

Ранее стало известно о том, что главы КПРФ в петербургском парламенте Ольги Ходуновой не будет в ЗакСе нового созыва. "Справедливая Россия - За Правду" назовет своих кандидатов 1-го июля.

На выборах 19-го сентября гражданам предстоит выбрать 25 депутатов по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.

Фото: Instagram / madamirma