Главы КПРФ в петербургском парламенте Ольги Ходуновой не будет в ЗакСе нового созыва

КПРФ представила своих кандидатов на участие в выборах в 2021 году.

Глава КПРФ в петербургском парламенте не будет баллотироваться в ЗакС нового созыва, а планирует пойти в Госдуму. К такому решению пришла партия, кандидатов на выдвижение объявили 28 июня, сообщил "ЗАКС.ру".

В общегородскую тройку вошли Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик, Александр Рассудов. Первый ялвяется главой городского отделения КПРФ, в прошлом — журналист. Бороденчик — глава Приморского районного отделения. Александр Рассудов на данный момент работает в Законодательном собрании.

Ирина Иванова, действующий депутат, будет выдвигаться от округа №5. Ранее глава Партии Роста в ЗакСе Оксана Дмитриева сообщила о том, что не будет выставлять своего кандидата по этому округу, чтобы увеличить шансы на победу Ивановой.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб