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Главы КПРФ в петербургском парламенте Ольги Ходуновой не будет в ЗакСе нового созыва
Сегодня, 9:56
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Главы КПРФ в петербургском парламенте Ольги Ходуновой не будет в ЗакСе нового созыва

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КПРФ представила своих кандидатов на участие в выборах в 2021 году.

Глава КПРФ в петербургском парламенте не будет баллотироваться в ЗакС нового созыва, а планирует пойти в Госдуму. К такому решению пришла партия, кандидатов на выдвижение объявили 28 июня, сообщил "ЗАКС.ру".

В общегородскую тройку вошли Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик, Александр Рассудов. Первый ялвяется главой городского отделения КПРФ, в прошлом — журналист. Бороденчик — глава Приморского районного отделения. Александр Рассудов на данный момент работает в Законодательном собрании.

Ирина Иванова, действующий депутат, будет выдвигаться от округа №5. Ранее глава Партии Роста в ЗакСе Оксана Дмитриева сообщила о том, что не будет выставлять своего кандидата по этому округу, чтобы увеличить шансы на победу Ивановой. 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб

Теги: выборы, закс петербурга, кпрф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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