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Лжеминеры атаковали суды Петербурга
Сегодня, 10:06
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Лжеминеры атаковали суды Петербурга

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В 14:30  мероприятия по обследованию судов были завершены.

В Петербурге 22 февраля злоумышленники "заминировали" здания судов. Лжеминеры отправили анонимное письмо с угрозами взорвать объекты.

По информации Piter.tv, правоохранителям пришлось проверить 83 адреса. Ничего опасного они не нашли. Полицейские эвакуировали 132 людей на двух объектах.

В 14:30  мероприятия по обследованию судов были завершены. На данный момент устанавливаются личности "шутников".

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге Биржевой мост будут разводить три ночи подряд.

Фото: Piter.tv

Теги: лжеминеры, полиция, уголовное дело, угроза взрыва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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