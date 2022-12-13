Лжеминеры атаковали суды Петербурга

В 14:30 мероприятия по обследованию судов были завершены.

В Петербурге 22 февраля злоумышленники "заминировали" здания судов. Лжеминеры отправили анонимное письмо с угрозами взорвать объекты.

По информации Piter.tv, правоохранителям пришлось проверить 83 адреса. Ничего опасного они не нашли. Полицейские эвакуировали 132 людей на двух объектах.

В 14:30 мероприятия по обследованию судов были завершены. На данный момент устанавливаются личности "шутников".

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге Биржевой мост будут разводить три ночи подряд.

Фото: Piter.tv