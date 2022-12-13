В Петербурге Биржевой мост будут разводить три ночи подряд

Мост будут разводить в рамках проведения капитального ремонта.

С 24 по 26 февраля пройдут технические разводки Биржевого моста впервые после ремонта переправы. Об этом рассказали в пресс-службе "Мостотреста".

Мост будут разводить в рамках проведения капитального ремонта три ночи подряд: 24, 25 и 26 февраля. Время разводки – с 01:00 до 05:45. В это время компания-подрядчик будет проводить настройку и калибровку нового гидравлического привода моста.

Ранее в этом году начнут строить Большой Смоленский мост через Неву. Проектирование объекта уже почти завершено.

Фото: Piter.tv