  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге Биржевой мост будут разводить три ночи подряд
Сегодня, 20:48
164
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге Биржевой мост будут разводить три ночи подряд

0 0

Мост будут разводить в рамках проведения капитального ремонта.

С 24 по 26 февраля пройдут технические разводки Биржевого моста впервые после ремонта переправы. Об этом рассказали в пресс-службе "Мостотреста".

Мост будут разводить в рамках проведения капитального ремонта три ночи подряд: 24, 25 и 26 февраля. Время разводки – с 01:00 до 05:45. В это время компания-подрядчик будет проводить настройку и калибровку нового гидравлического привода моста.

Ранее в этом году начнут строить Большой Смоленский мост через Неву. Проектирование объекта уже почти завершено.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии