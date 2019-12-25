В Астрахани заметили внедорожник Aurus Komendant

Кузов нового внедорожника Aurus покрыт маскировочными элементами.

На улицах Астрахани заметили внедорожник Aurus Komendant в маскировочнной пленке.

На сайте Астрахань.ру были опубликованы снимки с улиц Астрахани, на котором по городу среди потока автомобилей виден новый внедорожник Aurus Komendant. Автомобиль еще не представлен, его выход ранее ожидался в августе 2020 года, но из-за пандемии его демонстрация отложилась на неопределенное время.

На опубликованном снимке хорошо читается номер н949ет799, который ранее использовался при тестировании Aurus Senat Cabriolet. По версии СМИ, создатели внедорожника российского премиум-бренда завершают серию испытаний тестами в условиях 40-градусной жары.

Фото: Астрахань.ру