Росгвардия обеспечила безопасность 96 тысяч участников "Алых парусов" в Петербурге

Почти 900 сотрудников Росгвардии совместно с полицией обеспечили порядок во время всероссийского праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мероприятие прошло без нарушений правопорядка.
Спецподразделения Росгвардии выполняли антитеррористическое обследование площадок, патрулировали территорию и контролировали акваторию Невы во время прохода брига "Россия". Экипажи водной техники находились в готовности оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.
Праздник, собравший более 96 тысяч выпускников из разных регионов России и зарубежных стран, завершился благополучно благодаря слаженной работе силовых структур. В Росгвардии подчеркнули, что все поставленные задачи по обеспечению безопасности масштабного мероприятия были выполнены в полном объеме.
Ранее Piter.TV сообщал, что бриг "Россия" под алыми парусами прошёл по Неве в Петербурге.
Видео: Telegram / Росгвардия Петербурга
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