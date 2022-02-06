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Росгвардия обеспечила безопасность 96 тысяч участников "Алых парусов" в Петербурге

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За порядком следили почти 900 сотрудников ведомства.

Почти 900 сотрудников Росгвардии совместно с полицией обеспечили порядок во время всероссийского праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мероприятие прошло без нарушений правопорядка.

Спецподразделения Росгвардии выполняли антитеррористическое обследование площадок, патрулировали территорию и контролировали акваторию Невы во время прохода брига "Россия". Экипажи водной техники находились в готовности оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Праздник, собравший более 96 тысяч выпускников из разных регионов России и зарубежных стран, завершился благополучно благодаря слаженной работе силовых структур. В Росгвардии подчеркнули, что все поставленные задачи по обеспечению безопасности масштабного мероприятия были выполнены в полном объеме.

Ранее Piter.TV сообщал, что бриг "Россия" под алыми парусами прошёл по Неве в Петербурге.

Видео: Telegram / Росгвардия Петербурга 

Теги: алые паруса, безопасность, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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