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В Ленобласти полуторагодовалая девочка захлебнулась в канаве
Сегодня, 8:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти полуторагодовалая девочка захлебнулась в канаве

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Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

В Кингисеппском районе Ленинградской области полуторагодовалая девочка погибла во время дневной прогулки. Подробности стали известны Piter.tv.

Девочка гостила в доме родственников в деревне Гакково. Днём 13 мая за ребёнком приглядывали 44-летняя бабушка и 70-летняя прабабушка. Женщину упустили малышку из вида, а вскоре обнаружили её на краю дачного участка, в канаве, заполненной водой. Девочка захлебнулась в канаве.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Также накануне на Большом проспекте П.С умерла двухмесячная девочка.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: дети, утонула
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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