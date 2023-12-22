В Ленобласти полуторагодовалая девочка захлебнулась в канаве

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

В Кингисеппском районе Ленинградской области полуторагодовалая девочка погибла во время дневной прогулки. Подробности стали известны Piter.tv.

Девочка гостила в доме родственников в деревне Гакково. Днём 13 мая за ребёнком приглядывали 44-летняя бабушка и 70-летняя прабабушка. Женщину упустили малышку из вида, а вскоре обнаружили её на краю дачного участка, в канаве, заполненной водой. Девочка захлебнулась в канаве.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Также накануне на Большом проспекте П.С умерла двухмесячная девочка.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)