На Большом проспекте П.С умерла двухмесячная девочка

В Петроградском районе выясняют причину смерти двухмесячного ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.
Около девяти часов вечера 13 мая в квартиру на Большом проспекте П.С. прибыли медики скорой помощи. Прибывшие врачи смогли лишь констатировать смерть двухмесячной девочки.
На теле ребёнка не было внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Родителями девочки являются уроженцы Таджикистана, отец имеет российское гражданство.
Семья на профилактическом учёте не состоит.
Ранее двухлетний ребенок попал в реанимацию, захлебнувшись в ванной на Васильевском острове.
Фото: Piter.TV
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