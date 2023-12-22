На Большом проспекте П.С умерла двухмесячная девочка

Семья на профилактическом учёте не состоит.

В Петроградском районе выясняют причину смерти двухмесячного ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Около девяти часов вечера 13 мая в квартиру на Большом проспекте П.С. прибыли медики скорой помощи. Прибывшие врачи смогли лишь констатировать смерть двухмесячной девочки.

На теле ребёнка не было внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Родителями девочки являются уроженцы Таджикистана, отец имеет российское гражданство.

Семья на профилактическом учёте не состоит.

Ранее двухлетний ребенок попал в реанимацию, захлебнувшись в ванной на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV