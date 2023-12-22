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Двухлетний ребенок попал в реанимацию, захлебнувшись в ванной на Васильевском острове
Сегодня, 10:39
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Двухлетний ребенок попал в реанимацию, захлебнувшись в ванной на Васильевском острове

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Родители малыша наполнили ванну водой, посадили его внутрь и ненадолго отошли.

Двухлетний ребенок был доставлен в больницу после происшествия во время купания. Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел на 14-й линии Васильевского острова.

Родители малыша наполнили ванну водой, посадили его внутрь и ненадолго отошли. Пострадавший поскользнулся, упал и начал захлебываться. Родители немедленно вернулись, вытащили его из воды и вызвали скорую помощь.

Ребенок был помещен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее мы сообщили о том, что смертельное ДТП с иномаркой произошло под Сланцами.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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