Вылет планировался еще 14 января в 00:30.

Рейс Петербург – Дубай авиакомпании Flydubai улетел с задержкой на два дня. Самолет отправился в путь 16 января в 08:20. Об этом сообщили в сервисе Flightradar.

Вылет планировался еще 14 января в 00:30. Но по техническим причинам его несколько раз переносили.

Прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса. В Пулково открылась мобильная приемная для обращения граждан. Сотрудник ведомства контролировал соблюдение прав пассажиров. В связи с задержкой вылета людей разместили в гостинице.

В пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" подтвердили факт задержки рейса, не зависящий от аэропорта. Представители авиакомпании Flydubai работали с пассажирами и предоставляли им необходимые услуги.

Ранее на Piter.tv: восьмибалльные пробки сковали дороги в Петербурге утром 16 января.

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