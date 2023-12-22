Восьмибалльные пробки сковали дороги в Петербурге утром 16 января

"Красные" участки есть во всех районах города.

Утром во вторник, 16 января, на дорогах Северной столицы наблюдаются внушительные пробки. Сервис "Яндекс.карты" оценивает ситуацию в 8 баллов. "Красные" участки есть во всех районах города.

По данным на 8:55, сложно проехать по набережной Обводного канала, Заневскому проспекту и набережной Макарова. Автомобилисты проводят время в ожидании проезда на Октябрьской набережной, Московском проспекте, проспекте Славы, проспекте Стачек, Ленинском проспекте и проспекте Маршала Жукова.

Пробки есть на КАД, на Выборгской набережной, Индустриальном проспекте и проспекте Энгельса.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Кингисеппском районе.

Фото: Pxhere