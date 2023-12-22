Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Кингисеппском районе

Вечером 15 января на 10 километре а/д "Подъездной путь к морскому торговому порту "Усть-Луга" в Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель.

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии в Кингисеппском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 15 января на 10 километре а/д "Подъездной путь к морскому торговому порту "Усть-Луга" в Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель.

Как было установлено, 67-летний водитель автобуса Hyundai выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Kaptur, которым управляла 52-летняя жительница Кингисеппа. После удара автобус совершил столкновение еще с двумя транспортными средствами: легковым автомобилем Chevrolet Niva под управлением 44-летнего мужчины, и еще одним автобусом под управлением 61-летнего водителя.

В результате аварии женщина-водитель Renault от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Предполагаемый виновник аварии (водитель автобуса "Hyundai) с различными травмами в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. Незначительные травмы получили шестеро пассажиров автобуса, все они были осмотрены медиками и отпущены.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель автобуса задержан.

Видео: МВД