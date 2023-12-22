Рейс из Петербурга в Дубай перенесли на 16 января

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса.

Рейс из Петербурга в Дубай, который был запланирован на 14 января, перенесли на 16 января. Самолет взлетит в 7:00 утра. Об этом сообщили пассажирам, передает телеканал "360".

Речь идет о рейсе FZ 992A Санкт-Петербург – Дубай. По техническим причинам рейс был перенесен.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса в Дубай, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказала одна пассажирка, сначала объявили о задержке рейса без объяснения причин. Потом в авиакомпании рассказали, что самолет сломался.

Подробности уточняются. Информация проверяется.

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Фото: Piter.tv