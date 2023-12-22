В причинах задержки рейса "Петербург – Дубай" разбирается транспортная прокуратура

В аэропорт Пулково для работы с пассажирами выехал сотрудник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержки авиарейса в Дубай. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейса FZ 992A Санкт-Петербург – Дубай. Вылет воздушного судна планировался 14 января в 00:30, однако по техническим причинам рейс был перенесен.

В аэропорт Пулково для работы с пассажирами выехал сотрудник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры. Прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее стало известно, что аэропорт Пулково в новогодние праздники обслужил 585 тысяч пассажиров.

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