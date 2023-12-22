Аэропорт Пулково в новогодние праздники обслужил 585 тысяч пассажиров

Пассажиропоток на российских направлениях в Пулково составил 496 тысяч человек, 89 тысяч пассажиров воспользовались международными рейсами.

За время новогодних каникул Петербург посетили 1,1 миллиона человек, что на 10% больше, чем год назад. В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 аэропорт Пулково обслужил 585 тысяч пассажиров, из них на прилет – 285 тысяч, рассказали в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Пассажиропоток на российских направлениях в Пулково составил 496 тысяч человек, 89 тысяч пассажиров воспользовались международными рейсами. В первую десятку лидеров по пассажиропотоку в праздничные дни вошли российские направления. Больше всего путешественников прибыло из Москвы, Калининграда, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Мурманска, Архангельска, Уфы, Новосибирска и Самары.

В ТОП-5 зарубежных направлений по объему перевозок на международных рейсах вошли: Стамбул (Турция), Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Анталья (Турция) и Ташкент (Узбекистан).

Фото: Piter.tv