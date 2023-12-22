На новогодних праздниках Петербург посетили более миллиона человек

Больше всего российских туристов прибыло из Москвы, Калининграда, Мурманска,.

За время новогодних каникул Петербург посетили 1,1 миллиона туристов. Это на 10% больше, чем год назад. Их вклад в экономику города в период с 30 декабря по 8 января составил 20,3 млрд рублей. Для сравнения, за зимние каникулы прошлого года – около 14 млрд рублей, сообщили в Смольном.

Больше всего российских туристов прибыло из Москвы, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска. Также было много гостей из Минска и Ташкента.

В ночь на 31 декабря отели Петербурга были загружены на 71%. Второй волной роста стали даты 3 и 4 января – 75% и 72% соответственно.

По данным "Турбарометра", в 2023 году Петербург посетили 4,4 миллиона семейных туристов – на 9% больше, чем в 2022.

Ранее стало известно, что вклад туризма в экономику Петербурга составил почти полтриллиона рублей в 2023 году. Интересно отметить, что почти половина туристов (48%) уже не впервые выбирают Санкт-Петербург в качестве своего пункта назначения.

Фото: Piter.tv