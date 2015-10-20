Вклад туризма в экономику Петербурга составил почти полтриллиона рублей в 2023 году

В общей сложности город посетило 9,4 млн туристов, что превышает данные 2022 года на 16%.

Текущий год стал весьма успешным для экономики Северной столицы благодаря значительному вкладу туристов. Согласно информации, представленной губернатором Петербурга Александром Бегловым в среду, 27 декабря, туристы привнесли в городскую казну 482,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем в прошлом году.

В общей сложности город посетило 9,4 млн туристов, что превышает данные 2022 года на 16%. Загрузка гостиниц также увеличилась с 64% до 66% в годовом исчислении. Более 89% гостей приехали из различных регионов РФ, в то время как остальные 11% составили иностранные путешественники.

Интересно отметить, что почти половина туристов (48%) уже не впервые выбирают Санкт-Петербург в качестве своего пункта назначения. За последние четыре года в городе было создано 223 новых общественных пространства для туристов.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте открылся музей на подлодке "Ленинский Комсомол".

Фото: Piter.TV