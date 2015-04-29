В Кронштадте открылся музей на подлодке "Ленинский Комсомол"

26 декабря в Кронштадте атомная подводная лодка К-3 "Ленинский Комсомол" открылась для посещений. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Авторы экспозиции рассказали историю создания и проектирования объекта. 70% внутреннего оснащения утрачено, однако все отсеки корабля восстановили с максимальной точностью. Внутри находятся интерактивная ядерная установка, капитанский мостик с пунктом управления. Поскольку экспозиция интерактивная, все части можно потрогать.
В официальном открытии выставки поучаствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера "Остров Фортов" Ксения Шойгу.
Я благодарна городу Санкт-Петербург за то, что вы так отчаянно помогали нам ее перетаскивать, верили в нас и поддерживали на каждом этапе. Конечно, я благодарна министерству обороны за невероятную помощь в транспортировке, уникальную экспертность и уникальные материалы.
Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса кластера "Остров Фортов"
Отметим, что "Ленинского Комсомола" перевезли в Кронштадт в 2022 году.
Ранее мы сообщали о том, что выставка "Цифровой Петербург. Эмоции в ИТ" открылась в Петербурге.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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