В Кронштадте открылся музей на подлодке "Ленинский Комсомол"

Авторы экспозиции рассказали историю создания и проектирования объекта.

26 декабря в Кронштадте атомная подводная лодка К-3 "Ленинский Комсомол" открылась для посещений. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Авторы экспозиции рассказали историю создания и проектирования объекта. 70% внутреннего оснащения утрачено, однако все отсеки корабля восстановили с максимальной точностью. Внутри находятся интерактивная ядерная установка, капитанский мостик с пунктом управления. Поскольку экспозиция интерактивная, все части можно потрогать.

В официальном открытии выставки поучаствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера "Остров Фортов" Ксения Шойгу.

Я благодарна городу Санкт-Петербург за то, что вы так отчаянно помогали нам ее перетаскивать, верили в нас и поддерживали на каждом этапе. Конечно, я благодарна министерству обороны за невероятную помощь в транспортировке, уникальную экспертность и уникальные материалы. Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса кластера "Остров Фортов"

Отметим, что "Ленинского Комсомола" перевезли в Кронштадт в 2022 году.

Ранее мы сообщали о том, что выставка "Цифровой Петербург. Эмоции в ИТ" открылась в Петербурге.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"