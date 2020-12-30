Экспозиция в подлодке "Ленинский Комсомол" заработает в Кронштадте на следующей неделе

Перемещение подводной лодки в Кронштадт из Снежногорска через Баренцево и Охотское моря, Ладожское озеро, реки и каналы Петербурга вошло в историю.

В Кронштадте на следующей неделе откроется для посетителей экспозиция в атомной подводной лодке К-3 "Ленинский Комсомол". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 декабря.

Проект "Остров Фортов" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В его рамках создан интерактивный музей Военно-морской славы, главным экспонатом которого стала подлодка. Ее перемещение в Кронштадт из Снежногорска через Баренцево и Охотское моря, Ладожское озеро, реки и каналы Петербурга вошло в историю.

Кроме того, губернатор Александр Беглов заявил, что в Северной столице проводят большую работу по созданию общественных пространств. За 4 года оборудовали 223 новых благоустроенных зоны отдыха: на берегу Финского залива, набережных рек и озер.

Ранее на Piter.TV: на "Острове Фортов" в субботу откроется "Морская Зимняя сказка".

Фото: Telegram / Остров Фортов