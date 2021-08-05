Скоростной катамаран "Форт Кроншлот" пустили по маршруту Петербург — Кронштадт

Судно способно разгоняться до 60 км/ч.

В пятницу, 20 июля, пустили первый скоростной катамаран "Форт Кроншлот" из Петербурга в Кронштадт. Об этом рассказали в пресс-службе организации "Остров фортов".

Будущее пассажирских водных перевозок – за современными судами инновационных проектов. <…> мы создаем современный флот, который выводит поездки из Петербурга в Кронштадт на качественно новый уровень комфорта, оценить который с сегодняшнего дня смогут все желающие. <…> 23 тыс. пассажиров мы перевезли в 2021 году, 56 тыс. – в 2022-м. В этом году прогнозируем цифру не менее 80 тыс. Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов"

Конструкция судна адаптирована к навигации с учетом низких мостов, пишет 78.ru. Кроме того, катамаран создает минимальное волнообразование и позволяет судну выходить в Финский залив.

"Форт Кроншлот" способен разгоняться до 60 км/ч. Судно вмещает 150 пассажиров.

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Фото: пресс-служба организации "Остров фортов"