Концепцию экспозиции Музея военно-морской славы одобрили в Кронштадте

В Кронштадте прошло заседание Наблюдательного экспертного совета по созданию Музея военно-морской славы в кластере "Остров фортов". В ходе встречи её участники одобрили концепцию новой постоянной экспозиции. Об этом пишет Spb.aif.ru.
Как подчеркнула, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, за год удалось проделать огоромный объём работ по планированию экспозиции Музея и формированию её составляющей.
Концепция создавалась с привлечением большого количества экспертов, которые разработали сценарии и экспозиционные решения, собрали и адаптировали для посетителей всех возрастов и уровней подготовки огромный объем информации о том, что такое флот, какую роль он играет в жизни общества, как создавался и развивался, каковы закономерности и причинно-следственные связи эволюции морской деятельности России.
Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов"
Руководитель добавила, что сейчас стартует этап активной реализации проекта. Открытие Музея состоится в День ВМФ (30 июля).
Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте стартовала масштабная замена трубопровода на Посадской улице.
Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов (Сабина Исаева)
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