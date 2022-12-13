Концепцию экспозиции Музея военно-морской славы одобрили в Кронштадте

Открытие музея пройдет в День ВМФ.

В Кронштадте прошло заседание Наблюдательного экспертного совета по созданию Музея военно-морской славы в кластере "Остров фортов". В ходе встречи её участники одобрили концепцию новой постоянной экспозиции. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Как подчеркнула, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, за год удалось проделать огоромный объём работ по планированию экспозиции Музея и формированию её составляющей.

Концепция создавалась с привлечением большого количества экспертов, которые разработали сценарии и экспозиционные решения, собрали и адаптировали для посетителей всех возрастов и уровней подготовки огромный объем информации о том, что такое флот, какую роль он играет в жизни общества, как создавался и развивался, каковы закономерности и причинно-следственные связи эволюции морской деятельности России.

Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов"

Руководитель добавила, что сейчас стартует этап активной реализации проекта. Открытие Музея состоится в День ВМФ (30 июля).

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте стартовала масштабная замена трубопровода на Посадской улице.

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов (Сабина Исаева)