В Кронштадте стартовала масштабная замена трубопровода на Посадской улице

Благодаря смонтированным на данный момент коммуникациям теплом и горячей водой в ходе основных работ обеспечат 34 тыс. жителей.

Сотрудники ГУП "ТЭК СПб" начали масштабные работы по теплосети на Посадской улице в Кронштадте. По информации пресс-службы предприятия, будет установлено более 2 км трубопровода.

Специалисты уже смонтировали 534 м временной сети. Благодаря коммуникациям теплом и горячей водой в ходе основных работ обеспечат 34 тыс. жителей.

Кроме того, временное теплоснабжение проведут в 67 зданий, в том числе 50 жилых домов, ряд детских садов, медучреждений и школ. Ожидается, что строительство завершат в октябре 2024 года, но специалисты рассчитывают на сдачу объекта раньше срока.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге утверждены графики отключения горячего водоснабжения на летний период 2023 года.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"