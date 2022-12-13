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В Петербурге утверждены графики отключения горячего водоснабжения на летний период 2023 года
Сегодня, 11:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге утверждены графики отключения горячего водоснабжения на летний период 2023 года

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Отопительный сезон завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти дней.

Утверждены графики отключения горячего водоснабжения на летний период. Сразу после окончания текущего отопительного сезона теплоэнергетики приступят к подготовке к следующему. Специалистам предстоит провести плановые работы по ремонту теплового оборудования и сетей, а также испытания. Об этом сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Графики опубликованы на сайте Комитета по энергетике и инженерному обеспечению в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона", а также на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций:
- ГУП "ТЭК СПб";
- АО "Теплосеть Санкт-Петербурга";
- ООО "Петербургтеплоэнерго";
- ООО "Теплоэнерго".

Отопительный сезон завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти дней.

Фото: unsplash.com (Andrea Davis)

Теги: горячая вода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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