В Петербурге утверждены графики отключения горячего водоснабжения на летний период 2023 года

Отопительный сезон завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти дней.

Утверждены графики отключения горячего водоснабжения на летний период. Сразу после окончания текущего отопительного сезона теплоэнергетики приступят к подготовке к следующему. Специалистам предстоит провести плановые работы по ремонту теплового оборудования и сетей, а также испытания. Об этом сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Графики опубликованы на сайте Комитета по энергетике и инженерному обеспечению в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона", а также на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций:

- ГУП "ТЭК СПб";

- АО "Теплосеть Санкт-Петербурга";

- ООО "Петербургтеплоэнерго";

- ООО "Теплоэнерго".



Отопительный сезон завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти дней.

Фото: unsplash.com (Andrea Davis)