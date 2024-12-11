В Петербурге внучке героя-подводника лодки К-8 передали капсулу памяти

Капитан-лейтенант Анатолий Иванович Лисин боролся за живучесть атомной подлодки К-8 до самого конца.

В Петербурге состоялась передачи капсулы памяти родственникам погибшего моряка атомной подводной лодки К-8. В 1970 году лодка К-8 затонула при боевом патрулировании в Атлантическом океане, подводники ценой 52 жизней предотвратили ядерную катастрофу. Через 40 лет после трагедии по числу погибших изготовили 52 именные капсулы с водой с места гибели экипажа. Сохранением памяти о героях-подводников занимаются в Петербурге: поисковая группа курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова.

Экипаж был подготовлен, экипаж был дружный, командир был опытный. Все праздники, которые приходилось встречать в море, командир вместе с моряками встречал в кубриках. Особого дележа никакого не было, потому что экипаж подводной лодки – это одна семья. Александр Коваленко, директор центра патриотического воспитания Государственного университета морского и речного флота (ГУМРФ) имени адмирала С. О. Макарова

Один из членов команды – инженер капитан-лейтенант Анатолий Лисин был командиром дивизиона живучести и до конца боролся за спасение лодки. Капсулу памяти передали родной внучке Анатолия Ивановича Лисина. Любовь родилась уже после гибели дедушки, но каждое 12 апреля её мама рассказывала о героическом подвиге всего экипажа К-8.

Мой дедушка окончил школу с золотой медалью, с отличием окончил мореходку, то есть военно-морское училище. И может быть потому что я маленькая была, или чтобы в памяти осталась, мама всегда ставила его в пример. И для меня он до сих пор является образцом и примером. Наверное, так как я знала, что дедушка окончил школу с золотой медалью, то я сама и школу и колледж окончила с отличием, наверное, на меня это наложило сильный отпечаток. Я безмерно горжусь подвигом своего дедушки, несмотря на то, что я его не знала лично, но по рассказам мамы, по рассказам его родной сестры, я думаю, что это был человек порядочный, очень хороший. Любовь Соколова, внучка капитана-лейтенанта АПЛ К-8 Лисина Анатолия Ивановича Тогда на тот момент мы все были маленькие, мы были детьми, и я его не помню, помню только по рассказам моих близких. Когда я спрашивала у мамы, каким вообще был мой папа, она отвечала, что он был очень порядочным человеком, любящим мужем, заботливым отцом, внимательным сыном. А ещё у него были свои мечты, свои увлечения: он занимался фотографией, любил фотографировать, радиотехникой, у него были золотые руки. Ещё у него была мечта: после выхода на пенсию переехать в Саранск, привезти сюда свою семью, потому что здесь его родина, здесь его мама жила, его близкие. Эльвира Фокина, дочь капитана-лейтенанта АПЛ К-8 Лисина Анатолия Ивановича

Капсулу отправят на малую родину капитана для захоронения – в Саранск, там он учился и там живут его родные: сестра и дочь.

Пять лет назад мы узнали, что есть именная капсула нашего папы, и что эти капсулы можно захоронить на родине. Тогда появилась надежда, что у нас здесь когда-то найдёт ме6сто упокоения его частичка. Для нас это будет очень важно, если захоронение состоится здесь, потому что будет место, куда мы сможем все прийти и почтить память его. Эльвира Фокина, дочь капитана-лейтенанта АПЛ К-8 Лисина Анатолия Ивановича

Также на фасаде школы №4 города Саранска установят мемориальную доску в память о подвиге Анатолия Лисина. Информацию о членах экипажа К-8 в течение 15 лет собирают по крупицам ены поисковой группы "Морская вахта памяти".

Сегодня это уже 42-я капсула, а всего найдены 48 подводников, их семья. Но не каждого удается увековечить: мешает то, что нет документов, нет орденских книжек, ведь они не были выданы половине части экипажа, так как не посчитали это нужным, гриф "совершенно секретно" до сих пор на этой аварии. И документы многие надо было восстанавливать, доказывать местным администрациям то, что это их земляки, что они герои, постоянно списываться – так возникали малые поисковые отряды на малой родине наших подводников. Марина Русина, руководитель группы "Морская вахта памяти" Государственного университета морского и речного флота (ГУМРФ) имени адмирала С. О. Макарова

Ещё одну именную капсулу другого подводника – старшего лейтенанта Анатолия Лавриненко – захоронят в Петергофе 11 апреля.

Фото, видео: Piter.TV