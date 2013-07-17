Кисида вновь отверг идею о приобретении Японией атомных подлодок

Японский премьер-министр Фумио Кисида скептично относится к идее местной оппозиции всесторонне изучить вопрос обладания атомными подводными лодками. Соответствующее заявление глава правительства сделал в эфире телеканала Fuji TV.
Я не уверен в том, что рваться к обладанию атомными подлодками является хорошей идеей.
Фумио Кисида, премьер-министр Японии
Чиновник считает, что использование атомных подлодок Японией может не только противоречить трем неядерным принципам страны, но также являться сложно осуществимым проектом из-за высоких затрат на их обслуживание. Мнение премьер-министра поддержал Комэйто Нацуо Ямагути (лидер правящей политической коалиции). По мнению парламентария, данный вопрос с атомными подлодками для Японии является нереалистичным.
Ранее в ходе предвыборной гонки на пост правящей Либерально-демократической партии в 2021 году Фумио Кисида уже призывал Токио к осторожности в данном вопросе.
Кисида станет первым премьером Японии, который примет участие в саммите НАТО.
Фото: YouTube / s zkeyのスーシーch
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