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Кисида станет первым премьером Японии, который примет участие в саммите НАТО

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Премьера Японии пригласили в Испанию на встречу стран-участниц военного альянса.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что станет первым руководителем местного кабинета министров, который примет участие в саммите стран-участниц НАТО. Данное мероприятие запланировано на конец июня в Испании. Чиновник заметил, что его пригласили посетить событие, проводимое в рамках Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с журналистами в Токио.

В качестве премьер-министра Японии я впервые приму участие в саммите НАТО.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии

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Фото и видео: YouTube / 毎日新聞


 

Теги: нато, саммит нато, фумио кисида, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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