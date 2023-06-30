Пентагон подтвердил, что в Южную Корею отправят способную нести ядерное оружие подлодку

Патрик Райдер рассказал о сотрудничестве Вашингтона с Сеулом.

Американские власти при президенте Джо Байдене отправят Южной Корее атомную подводную лодку класса Ohio, способную нести на своем борту ядерное вооружение. Однако в Пентагоне не стали уточнять, будут ли на ней храниться ядерные боеголовки. Соответствующие данные в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 29 июня сделал официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. СМИ спросили у чиновника о том, будет ли АПЛ типа Ohio находиться в водах Республики Кореи на постоянной основе или окажется там лишь на короткий промежуток времени.

В первую очередь, я не буду вдаваться по будущему развертыванию, его сроки и тому подобные вопросы. Как я понимаю, в какой-то момент в будущем, как вы сказали, американская АПЛ класса Ohio посетит Южную Корею с отчетным визитом. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В этот момент корреспонденты уточнили у спикера о том, будет ли АПЛ нести на борту ядерное оружие. Патрик Райдер подтвержил, что речь идет об атомной подлодке с баллистическими ракетами. Однако подробностей ситуации он не привел.

В Пентагоне сообщили, что Остин не контактировал с Шойгу по ситуации с ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / Defense Now