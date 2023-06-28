В Пентагоне сообщили, что Остин не контактировал с Шойгу по ситуации с ЧВК "Вагнер"

Патрик Райдер рассказал о телефонных контактах шефа Пентагона с союзниками.

Американский министр по обороне Ллойд Остин не контактировал со своим российским коллегой из министерства по обороне РФ Сергеем Шойгу по ситуации вокруг российской частной военной компании "Вагнер". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 27 июня в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник заметил, что Остин делился сведениями со своими партнерами и союзниками о событиях, происходящих в России 23 и 24 июня. Он также заверил коллег в отсутствии планов властей США по вмешательству вн внутренние дела Москвы.

Отвечая на ваш вопрос: министр не разговаривал со своим российским коллегой....активно взаимодействовал с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы делиться информацией о происходившем в России. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Известно, что Ллойд Остин во время всех этих телефонных бесед с иностранцами подчеркивал, что военная поддержка Украины со стороны СШа не изменится, так как она остается в центре внимания администрации президента Джо Байдена. Дополнительно чиновник из Пентагона на брифинге затронул тему передачи странами коллективного Запада истребителей-бомбардировщиков F-16 американского производства киевскому режиму. Патрик Райдер подчеркнул, что не может назвать точные сроки начала таких поставок, так как даты остаются неизвестными. Генерал ВВС США заметил, что Нидерланды и Дания добровольно взялись координировать формирование этой программы. В текущий момент проводится шлифовка деталей того, как будут выглядеть тренировки для летчиков ВСУ, а также локации этих мероприятий.

Дания попросила США помочь ей с обучением украинских летчиков применению F-16.

Фото и видео: YouTube / Defense Now