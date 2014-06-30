Дания попросила США помочь ей с обучением украинских летчиков применению F-16

Патрик Райдер рассказал о подготовке украинских пилотов в Европе.

Датское правительство запросили у американских властей поддержку подготовки украинских летчиков применению американских истребителей F-16. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он напомнил прессе, что Дания и Нидерланды возглавляют европейскую коалицию, которая координирует процесс тренировок иностранных военных со стороны киевского режима на самолетах натовского образца.

Мы получили запрос от Дании об оказании помощи в проведении подготовки F-16, что было ожидаемо. В настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер заметил, что в Пентагоне рассчитывает на то, что до конца текущего года в Европе начнется подготовка украинских летчиков к полетам на американских истребителях F-16. Власти страны будут тесно сотрудничать со своими международными союзниками в вопросе проведения этой подготовки.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now