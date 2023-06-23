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Пентагон прокомментировал атаку Киева на Чонгарский мост

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Патрик Райдер рассказал об атаке по мосту на границе Херсонщины и Крыма.

Пентагон утверждает в связи с атакой Киева на Чонгарский мост, что Украина сама выбирает цели для ударов и проводит эти операции.  Официального представителя американского оборонного ведомства, бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера журналисты на регулярном брифинге в Вашингтоне с просили о том, оказывал ли коллективный Запад Вооруженным силам Украины помощь в планировании этих атак, включая выбор цели. 

Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции. В фокусе нашего внимания работа с ними, с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить им боевые возможности, которые требуются для защиты.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что Вооруженные силы Украины нанесли утром 22 июня удар ракетами Storm Shadow британского производства по гражданским объектам, расположенным на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара. Автомобильный транспорт в настоящее время местные власти перенаправляют по двум альтернативным маршрутам через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".

В учениях НАТО Baltops задействуют около 6 тыс. человек.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: ввс сша, госграница, крым, патрик райдер, херсонская область, чонгар, чонгарский мост
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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