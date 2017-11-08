В учениях НАТО Baltops задействуют около 6 тыс. человек

Патрик Райдер рассказал о маневрах с 4 по 16 июня в Балтийском море.

Примерно 6 тысяч человек примут участие в ежегодных военных учениях стран-членов НАТО Baltops. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Известно, что мероприятия начались 4 июня, а завершатся - 16 числа. Эксперт добавил, что маневры помогут военнослужащим укрепить совместные усилия и возможности по обеспечению безопасного судоходства в акватории Балтийского моря.

На этой неделе начались учения на Балтике под названием Baltops, которые проходят уже в 52-й раз. В них принимают участие 19 членов НАТО и страна - партнер альянса, 50 кораблей, более 45 воздушных судов и примерно 6 тыс. военнослужащих. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 8 февраля американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в статье со ссылкой на собственный источник заявил о том, что взрывные устройства под российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских представителей.

Глава Пентагона проведет в Брюсселе встречу контактной группы по Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now