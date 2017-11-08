Глава Пентагона проведет в Брюсселе встречу контактной группы по Украине

Патрик Райдер рассказал о планах Ллойда Остина.

Американский министр по обороне Ллойд Остин на следующей неделе в Брюсселе проведет встречу контактной группы международных союзников по оказанию военной помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 июня сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Заседание запланировано на 15 число в столице Бельгии.

Министр Остин на следующей неделе отправится в Брюссель, где он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли проведет очное заседание контактной группы по Украине 15 июня. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично пообещал, что "немедленная, среднесрочная и долгосрочная" военная помощь Вооруженным силам Украины останется ключевой темой предстоящей встречи на уровне министров по обороне Североатлантического альянса, а также встречи контактной группы по Украине и саммита блока в Вильнюсе, который запланирован к проведению в июле текущего года.

Пентагон: США не одобряли передачу поставленной Украине техники третьим сторонам.

Фото и видео: YouTube / Defense Now