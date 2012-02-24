На "Острове фортов" в субботу откроется "Морская Зимняя сказка"

Музейно-исторический парк будет работать каждый день без выходных с 9:00 до 21:00.

В субботу, 23 декабря, в кластере "Остров фортов" начнется "Морская Зимняя сказка". Об этом сообщили в tg-канале пространства.

На территории парка появятся световые арт-объекты и фотозоны, где можно будет сделать кадры с родными и близкими и пополнить галерею красивыми снимками.

Музейно-исторический парк будет работать каждый день без выходных с 9:00 до 21:00. В парке пройдет новогодняя ярмарка. Здесь можно прикупить сырные деликатесы, фермерские продукты, попробовать сладкую выпечку и зимние напитки. Ярмарка работает по будням с 12:00 до 20:00 и по выходным с 11:00 до 21:00. Под Новый год, 31 декабря, ярмарка закрыта, 1 января она работает с 15:00 до 21:00.

Кроме того, гости могут принять участие в тире. А еще в пространстве установили горку, на которой можно прокатиться на тюбинге. Также здесь появилась карусель.

Режим работы тира, горки и карусели: ежедневно — с 11:00 до 21:00, 31 декабря — выходной, 1 января — с 15:00 до 21:00.

Для тех, кто проголодался, работает фудкорт. Здесь можно попробовать хот-доги, бургеры, шаверму, первые блюда, пончики и кофе по авторским рецептам.

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Фото: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт