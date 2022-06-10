Выставка "Цифровой Петербург. Эмоции в ИТ" открылась в Петербурге

Организаторы стремятся представить программирование не как скучную работу за компьютерами, но и как процесс, от которого можно получить яркие впечатления.

В Северной столице стартовала выставка "Цифровой Петербург. Эмоции в ИТ". Организаторы стремятся представить программирование не как скучную работу за компьютерами, но и как процесс, от которого можно получить яркие впечатления. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На выставке побывал вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин. Чиновник выразил надежду на то, что мероприятие сможет привлечь больше молодежи в отрасль и показать, что IT – это не только математика, но и эмоции. В открытии также приняли участие директор музея Сергей Иванюк и главный автор выставки – фотограф Александр Петросян.

После успешной презентации на международном форуме "ИТ-диалог 2023", выставка была передана в дар Центральному музею связи им. А.С. Попова. На фото в экспозиции представлены сотрудники IT-компаний, телеком-операторы, студенты и работники вузов, занятые в сфере цифровых технологий. Фотографии и их эмоциональный заряд дополняют экспонаты, делая выставку необычной и интересной для посетителей.

Ранее мы сообщили о том, что в Зимнем дворце откроется выставка советского фарфора.

Фото: Правительство Петербурга