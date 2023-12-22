В правительстве Ленобласти прокомментировали атаку дрона ВСУ

Пострадавших и повреждений в результате инцидента нет.

В ночь с 17 на 18 января на территории региона был сбит украинский беспилотник. По данным администрации Ленобласти, информация получена губернатором и геншабом. Пострадавших и повреждений в результате инцидента нет. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Напомним, что из-за атаки дрона ВСУ аэропорт Пулково в Петербурге временно ограничивал свою работу и ввел план "Ковер". В настоящее время работа аэропорта восстановлена и проходит в штатном режиме.

Как уточнили в Минобороны РФ, попытка террористической атаки со стороны киевского режима была предотвращена примерно в 01:30 по мск. Один из беспилотников был уничтожен над Московской областью, а другой перехвачен над Ленинградской областью.

Ранее мы сообщили о том, что ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Петербурге.

Фото: Unsplash (Fikri Rasyid)