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ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Петербурге
Сегодня, 8:39
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ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Петербурге

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Обломки БПЛА нашли на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Сегодня ночью, 18 января, ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в беспилотником. Летательный аппарат нес на себе примерно три килограмма взрывчатки. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Обломки БПЛА нашли на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал". Кроме того, они могут быть и в акватории Финского залива.

По предварительным данным, в атаке участвовал дрон самолетного типа с размахом крыльев 6 метров и поршневым двигателем. 

В результате случившегося никто не пострадал. Обошлось без повреждений порта. 

Ранее на Piter.tv: ночью в Пулково вводили план "Ковер" из-за беспилотника.

Фото: Pxhere

Теги: атака всу в петербурге, беспилотник, всу, нефтяной терминал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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