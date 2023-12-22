ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Петербурге

Обломки БПЛА нашли на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Сегодня ночью, 18 января, ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в беспилотником. Летательный аппарат нес на себе примерно три килограмма взрывчатки. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Обломки БПЛА нашли на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал". Кроме того, они могут быть и в акватории Финского залива.

По предварительным данным, в атаке участвовал дрон самолетного типа с размахом крыльев 6 метров и поршневым двигателем.

В результате случившегося никто не пострадал. Обошлось без повреждений порта.

Ранее на Piter.tv: ночью в Пулково вводили план "Ковер" из-за беспилотника.

Фото: Pxhere