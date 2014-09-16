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За складирование отходов на территории Угольной гавани возбудили еще одно уголовное дело
Сегодня, 10:49
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nadezhda_sib

За складирование отходов на территории Угольной гавани возбудили еще одно уголовное дело

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Прокуратура настаивает на уголовном преследовании виновных.

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ в водоохранных зонах Финского залива и реке Красненькой около Угольной гавани. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию 2 апреля.

Комитет вместе с природоохранной прокуратурой вместе обследовали территорию Угольной гавани. Там находились отходы производства и потребления. Материалы проверки направили на рассмотрение в Следственный комитет. 

Ранее природоохранный прокурор попросил суд обязать собственника, использующего гидротехническое сооружение, очистить участок от отходов. После этого суд наложил запрет на регистрационные действия с объектом недвижимости.

По факту порчи земель в устье реки Красненькой уже возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба ГАТИ

Теги: река красненькая, угольная гавань, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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