За складирование отходов на территории Угольной гавани возбудили еще одно уголовное дело

Прокуратура настаивает на уголовном преследовании виновных.

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ в водоохранных зонах Финского залива и реке Красненькой около Угольной гавани. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию 2 апреля.

Комитет вместе с природоохранной прокуратурой вместе обследовали территорию Угольной гавани. Там находились отходы производства и потребления. Материалы проверки направили на рассмотрение в Следственный комитет.

Ранее природоохранный прокурор попросил суд обязать собственника, использующего гидротехническое сооружение, очистить участок от отходов. После этого суд наложил запрет на регистрационные действия с объектом недвижимости.

По факту порчи земель в устье реки Красненькой уже возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГАТИ